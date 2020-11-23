中信金法說估明年經濟成長率 中國8%、台灣3%以上

又到歲末年終各行各業關注明年展望，國內銀行業獲利王暨財富管理翹楚中國信託金控今（23）日下午舉行第3季法說會，中信金發言人暨資深副總邱雅玲詳細解說該公司內部前瞻觀點，中信金預估中國明年經濟成長率可達8%，台灣也有3至4%。

邱雅玲說，中國已經公布第十四個五年規畫綱要，將往擴大內需方向前進，會有提升消費的政策出爐，譬如：補助購買汽車，「中國明年的經濟成長動力會蠻強的」。

產業發展部分，中國會全力發展科技來自給自足，預料新的基礎建設投資將大幅攀升，進而支撐明年投資需求。整體而言，「明年中國的經濟成長率可望可以上升到8%左右」。

美中關係部分，「我們認為美中對抗的戰略不太容易扭轉」，美國民主黨總統候選人拜登上任之後，對中國強硬的戰略不會變，但是戰術可能會調整。

拜登反對美國向中國跟其他國家加徵高關稅，高關稅的貿易戰可望稍為緩和，但拜登會以多邊組織跟既有貿易規則來施壓中國，要求加速開放跟重視智慧財產權。

科技戰部分，中信金控內部觀點，拜登可能會鬆綁部分限制來換取中國利益，整體來看，戰略不會變、戰術會調整，美中雙方緊張局勢可以稍為勢緩解一下。

台灣部分，今年台灣的疫情控制不錯，「我們經濟成長率可以上看到2%」；展望明年，「台灣經濟成長率有機會進一步上升到3至4%」。

邱雅玲分析有幾個原因，除了台灣今年經濟成長率基期較低之外，因為疫苗有機會大規模地施打，會帶動國內消費動能上升，進而支撐內需與經濟成長率。

投資需求部分，「我們有很多的公共建設在推動，危老建築、都更、台商回流，科技大廠有些製程或投資，還有國際大廠來台灣投資，這些都會支撐我們明年投資的動能」。

出口部分，各國景氣復甦可能會帶動國外需求上升，再來就是防疫所需的5G、高效能運算產業趨勢仍在，「我們明年外需的成長也會比較好」。

綜合來看，台灣明年內需有成長機會，投資的需求再加上海外的需求，「整個看起來，我們台灣明年的經濟成長可以往上推升」。

至於新台幣走勢，今年因為台灣疫情控制良好，台股的現金殖利率也高，帶動新台幣對美元升值將近4%左右，預估今年底之前，新台幣匯率會維持在28.5元兌1美元左右震盪。

明年來看，台灣的出口表現仍然繼續強健、出口商有拋匯需求、外資持續投資台灣、壽險業調整內部資產負債結構也許海外投資占比會下滑，前述因素都將支撐，明年新台幣仍然會維持強勢的狀態。