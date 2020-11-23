RFA放榜 磊山保經通過率82%

為提高退休理財專業諮詢服務，磊山保險經紀人78名業務夥伴今年參與長達兩個月的「退休理財規畫顧問(RFA)」專業認證課程，其中，共有64人順利通過考試取得證照，通過率高達82%，為本屆考照通過率最高的公司。

磊山保經表示，磊山業務團隊專業再升級，未來持續提供「客戶利益優先」的專業諮詢，以及優質的退休理財與保險相關服務給更多保戶。

磊山保經一直致力於同仁的專業養成及升級，因此鼓勵同仁積極參與內外部專業課程的培訓，提供客戶更多元及精進的保險服務。

退休理財規畫顧問(Retirement Financial Advisor, RFA)專業認證課程是由中華民國退休基金協會推動，專為台灣退休市場實際需求設計的專業顧問認證課程，內容探討台灣退休金與長照醫療制度，強化退休理財商品及資產配置的專業知識，須通過退休理財實務個案規畫的測試，才可獲得RFA認證。

中華民國退休基金協會指出，取得RFA認證資格的退休理財規畫顧問，需具備理財規畫的專業能力，也要具備全方位的豐富知識，同時必須秉持以客戶利益優先的職業道德精神，屏除販售高佣金商品為目的觀念，獨立、客觀、公正地為客戶推薦適合個人退休需求的理財方案。

RFA測驗的通過標準，由退休基金協會同授課教師及命題專家的意見，考量退休理財知識的專業精熟度、與實務界的專業能力需求後，共同訂定測驗的最低通過標準。

學員參加退休規畫實務系列課程後，即具備參加RFA測驗資格，通過測驗後才能正式成為RFA。

此次RFA測驗共有354人報名，實際到考人數為320人，到考率為90.4%，經認證委員會開會審核後，共有246人通過測驗，通過率為76.9%。

考上RFA測驗者，64人來自磊山保經，比率逾26%，換算成單一公司通過率高達82%，映證出磊山業務夥伴努力不懈，並用專業實力獲得退休理財規劃證照。

磊山保經表示，所有RFA顧問都將以優先保障投資人利益為前提，遵守高規格的退休理財規劃職業道德規範，為台灣退休理財市場開創更嶄新的優質服務。

展望未來，磊山保經持續為客戶打造最佳專業顧問團隊，協助民眾解決退休危機，堅守保險「愛、責任、關懷」本質永續經營。