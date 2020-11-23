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新光推利變壽險 高CP值一魚多吃

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
資料來源：新光人壽 記者陳怡慈/製表
資料來源：新光人壽 記者陳怡慈/製表

國人愛買保險，但長期卻抱持「重儲蓄、輕保障」的觀念，根據統計，國人平均每張壽險保單的死亡給付僅56 萬元，讓不少人等到真有需要時才發現保障明顯不足。

該如何破除此困境，讓錢真正花在刀口上？

新光人壽建議，由於多數人預算有限，可選擇一筆資金多種用途的利變型壽險保單，具有保障與宣告利率機制可讓保戶有機會享有增值回饋金，讓自己領到一筆額外紅包等功能，因此近年來備受青睞。

以新光人壽的美滿富貴外幣利率變動型終身壽險(定期給付型)，及美樂富貴外幣利率變動型終身壽險(定期給付型)來說，均屬分期繳費，美元收付可滿足多元資產配置的需求，提供壽險保障功能，亦即身故保險金或完全失能保險金。

要保人可選擇設定一次給付，或分期定期五年至30年給付，避免保險金被不當挪用，能夠留給真正想要關愛的人。

兩張保單也都提供六年及十年期之繳費年期，很適合高資產人士；身故保險金還可留給受益人，達到資產傳承的規畫。

至於年輕族群或中壯族群，因為家庭責任尚重，距離退休年限較遠，則可以考慮20年期的「美樂富貴」，來分散繳費壓力。

長期累積資產，終身擁有兩倍保障，還有第2~6級失能保險費豁免機制，讓家庭保障更加堅固，為家人撐起保護傘。

新光人壽表示，利率變動型終身壽險具有壽險保障、多元資產配置、有機會享增值回饋金及資產傳承等功能，是高CP值，一魚多吃的保單，建議保戶可依不同需求為自己選擇適合之保險規畫。

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