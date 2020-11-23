擁抱金飯碗！合庫銀將大舉徵才近300人

合作金庫銀行為就業市場送上耶誕大禮，預計明（110）年度將分2梯次，辦理對外徵才合計近300人，第1梯次配合農曆春節後轉職潮，率先招募98名經驗行員，第2梯次則配合鳳凰花開畢業季，提供社會新鮮人優質工作機會，預定招募儲備菁英、一般金融、資訊、資安、數位科技等各類人員共計195人。

合庫金董事長雷仲達到任後，合庫銀行響應政府改善勞工薪資條件，連續2年加薪，107年員工平均加薪幅度高達5.8%，108年員工平均加薪幅度 4.53%，109年導入員工持股信託，平均員工福利在泛公股銀行排名中始終名列前茅。按108年各家金控公司年報資料，合庫金控非擔任主管職務之全時員工的年薪中位數排名公民營金控第一名，足見對基層員工的照顧情形。且自雷仲達就任以來，即高度重視集團公司治理及實踐企業社會責任，具體成果包含進行董事會績效評估、設置公司治理主管、制定董事會成員及重要管理階層接班規劃等，以強化董事會結構與運作。

此外，雷仲達亦善用集團資源，發揮金融影響力，落實支持政府政策，協助產業發展，因此於108年合庫銀行分別榮獲金管會頒發8項大獎。109年於新冠肺炎疫情期間則積極協助受疫情影響之企業獲得紓困資金，於金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比中榮獲6項大獎，名列紓困優等銀行，於後疫情時期則加強推動「兆元振興融資方案」，協助企業取得營運所需資金。

此番合庫不受疫情影響，110年徵才計劃，第一階段將先招募經驗行員，包含合庫金控稽核人員1名，合庫銀行理財人員93人及建築工程人員2人、電機工程人員1人及消防設備人員1人，合計98人。本次招募將委託財團法人台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間將自109年11月20日起至109年12月2日止。新進人員招募相關資料，請詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。