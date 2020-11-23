中華郵政將推首張票證聯名卡 具儲值及支付功能

中華郵政公司訂於今年11月24日推出具悠遊卡票證功能的「郵政VISA金融卡」，提供顧客更完善金融服務及擴大支付應用範圍，此亦為中華郵政公司首張票證聯名卡。

新型態「郵政VISA金融卡」加載悠遊卡票證及小額支付功能，搭配嶄新郵鴿卡面，除具備ATM查詢、存提款、轉帳、繳費（稅）、消費扣款等金融卡功能及VISA金融卡刷卡消費與國外提款功能外，兼具悠遊卡交易功能，藉由三卡合一，持卡人不論搭乘捷運、公車、臺鐵等大眾運輸或至超商購物、進行小額消費等，皆可便利使用。

此卡最大特色為結合郵政儲金存簿帳戶及悠遊卡儲值功能，如卡片內儲存的「悠遊卡」金額不足以支付當次消費時，可自動加值新臺幣（以下同）500元或其倍數的一定金額至悠遊卡；或可用餘額低於100元時，亦可透過悠遊卡公司設置於指定地點的連線式自動加值設備，儲值500元至「悠遊卡」內，每日累積自動加值金額以3,000元為上限，每卡儲值金額最高上限1萬元。

中華郵政公司表示，自動加值係由持卡人金融卡帳戶可用餘額內扣款支付，具備存多少、用多少、消費不透支、無循環利息的優點。歡迎年滿16歲者，至全省522間即時發卡郵局(請至中華郵政全球資訊網點選營業據點，查詢即時發卡局)，開立存簿（含綜合）儲金個人帳戶申辦具悠遊票證、小額支付功能的感應式「郵政VISA金融卡」。