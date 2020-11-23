快訊

婚姻移民錄：童年家暴與失婚…新住民社工寫作與自己和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

復工將加速！外資升評挺欣興 目標價提高至95元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
欣興董事長曾子章。報系資料照
欣興董事長曾子章。報系資料照

PCB大廠欣興（3037）一度因工廠失火遭外資降評，野村最新報告指出，經過數周評估，欣興損失應可獲得有效控制，甚至藉此調配高階產能，為此再度將欣興財測上修，評級拉升為「買進」，目標價提高到95元。

野村先前在欣興發生火警，率先調降評級因應潛在的損失衝擊，此次升評則預測產能在半年內補足，並不影響欣興持續受惠ABF載板和FCBGA發展趨勢，目標價追平火災前所喊出的95元。

野村表示，在欣興產能遭火災衝擊後，經過三周的觀察，欣興損失應在可控範圍，以主要影響的FCCSP來說，欣興已經協助客戶移轉到新豐和蘇州CSP／FCCSP廠，重新認證約歷時二到三個月。短期內，CSP／FCCSP的產能無可避免減少，對此欣興可能同步調整產品組合，聚焦高階需求。

相較於FCCSP，野村指出，欣興FCBGA衝擊有限，雖然近期仍面對產品品質重新認證挑戰，但此部分應可在一到二個月回歸常態。更重要是，發生火災的T2A廠有很多設備看來能修復，工廠也能重新使用，即使會需要幾季來復工，但最終耗用的成本可望比預期低，復工速度也會更快。

野村表示，鑒於能和其他三鶯FCBGA廠創造生產綜效，T2A廠修復後，應會作為支援高階FCBGA的主力之一。因此長線而言，欣興在第4季與明年第1季反映火災衝擊，半年內產能補足，基本面有望重新展現受惠FCBGA及ABF載板供不應求的發展趨勢。

野村此次上修，將欣興2021-2022年每股純益上調11%，來到4.17元、5.66元。欣興今（23）日受利多和台股大漲激勵，早盤一度大漲4%，衝破季線大關。

欣興 火災

延伸閱讀

國巨、欣興 四檔火紅

外資卡位十大績優股

MSCI最新季度調整將出爐 法人看好這4檔入列在望

欣興BT載板火警影響高通 機構估三廠家有望獲轉單

相關新聞

復工將加速！外資升評挺欣興 目標價提高至95元

PCB大廠欣興（3037）一度因工廠失火遭外資降評，野村最新報告指出，經過數周評估，欣興損失應可獲得有效控制，甚至藉此調...

被動元件供給吃緊 市場看明年報價有機會調漲

今年下半年以來，被動元件市況加溫，近期市場研究機構及業者均看好，明年全球被動元件供給將吃緊，市場法人預期，明年在需求的增...

電競嘉年華WirHouse 2020本周台中登場 電競概念股樂

台灣正宗電競嘉年華LAN party網路派對 WirHouse 即將於本周11月27日至29日在台中登場，由於今年因為新...

利基型記憶體傳漲價 鈺創喊漲15%

半導體漲價效應持續擴大，目前已擴及利基型記憶體，鈺創傳出通知客戶產品價格大舉調漲15%，法人預期，晶豪科與華邦電可能跟進...

被動元件明年估供不應求 第2季報價有機會調漲

明年被動元件市況可期，法人估明年全球被動元件產值可望年成長約11.1%，產能擴充幅度約10%，需求年成長約15%，估明年...

有線電視52台之爭 業界：短期空頻機率高

有線電視黃金頻位「52台」之爭，從各新聞頻道業者爭搶，演變成為國家通訊傳播委員會（NCC）與有線電視系統業者的角力戰，N...

有線TV 52台之爭 殺出程咬金

中天新聞換照未過，其讓出的52台頻位成為各頻道爭搶目標。業界傳出，國家通訊傳播委員會（NCC）上周五（20日）找率先送件...

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

聯發科5G晶片出貨喊衝。業界傳出，在OPPO、vivo、LG、小米、realme與中興等主要客戶擴大備貨下，聯發科明年5...

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

美國制裁中芯效應發酵，因應不少中芯客戶訂單轉移，晶圓代工28奈米舊製程產能瞬間大爆滿，業界傳出，為了滿足客戶需求，台積電...

蘋果新智慧音箱 全球缺貨

蘋果新款智慧音箱HomePod mini開賣，掀起搶購熱，全球大缺貨，不僅美國市場到貨時間要等三至四周，歐洲、亞洲各地也...

第三代AirPods 明年上半年問世

市場傳出，蘋果全力衝刺聲學產品線，主力產品線AirPods系列再接再厲，明年上半年將有第三代AirPods問世。

聯發科5G晶片夯 京元電、矽格跟著旺

聯發科5G晶片出貨進入爆發期，後段測試協力廠京元電、矽格忙翻天，成為最大受益者。京元電同時有輝達大單挹注，被兩大客戶追著...

熱門新聞

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

海運搶櫃戰 運價又漲了

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

新台幣狂升向金管會求救？央行總裁楊金龍：過度解讀

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

RCEP障礙 經部兩策略破解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。