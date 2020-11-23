復工將加速！外資升評挺欣興 目標價提高至95元

PCB大廠欣興（3037）一度因工廠失火遭外資降評，野村最新報告指出，經過數周評估，欣興損失應可獲得有效控制，甚至藉此調配高階產能，為此再度將欣興財測上修，評級拉升為「買進」，目標價提高到95元。

野村先前在欣興發生火警，率先調降評級因應潛在的損失衝擊，此次升評則預測產能在半年內補足，並不影響欣興持續受惠ABF載板和FCBGA發展趨勢，目標價追平火災前所喊出的95元。

野村表示，在欣興產能遭火災衝擊後，經過三周的觀察，欣興損失應在可控範圍，以主要影響的FCCSP來說，欣興已經協助客戶移轉到新豐和蘇州CSP／FCCSP廠，重新認證約歷時二到三個月。短期內，CSP／FCCSP的產能無可避免減少，對此欣興可能同步調整產品組合，聚焦高階需求。

相較於FCCSP，野村指出，欣興FCBGA衝擊有限，雖然近期仍面對產品品質重新認證挑戰，但此部分應可在一到二個月回歸常態。更重要是，發生火災的T2A廠有很多設備看來能修復，工廠也能重新使用，即使會需要幾季來復工，但最終耗用的成本可望比預期低，復工速度也會更快。

野村表示，鑒於能和其他三鶯FCBGA廠創造生產綜效，T2A廠修復後，應會作為支援高階FCBGA的主力之一。因此長線而言，欣興在第4季與明年第1季反映火災衝擊，半年內產能補足，基本面有望重新展現受惠FCBGA及ABF載板供不應求的發展趨勢。

野村此次上修，將欣興2021-2022年每股純益上調11%，來到4.17元、5.66元。欣興今（23）日受利多和台股大漲激勵，早盤一度大漲4%，衝破季線大關。