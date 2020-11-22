楊金龍寫信給黃天牧幫阻升台幣 央行：絕無密函求救

針對中央銀行總裁楊金龍寫信給金管會主委黃天牧，建議鬆綁保險業投資國外的兩個限制，以因應新台幣龐大升值壓力，央行今天正式回應表示，主要是在黃天牧針對險業投資國內不動產事宜致函央行時，楊金龍在回函中一併提及台商資金回流，以及外資持續匯入，造成大量資金湧入，恐影響國內房地產價格及新台幣匯率波動，不利金融穩定，「絕無所謂急發密函求救之情事，外界毋須過度解讀」。

央行全文如下：日昨媒體報導台幣狂升，央行總裁急發密函給金管會主委求奧援等，內容多所誤解，特說明如下：

一、上（10）月16日，金管會主委就壽險業投資國內不動產事宜致函本行總裁。針對此議題，總裁於10月30日回函中強調：

(一)近年在金管會審慎監理下，壽險業購地等開發建設，協助活絡地方經濟及產業，帶動周邊住宅需求，當屬正向發展。

(二)惟全球低利環境下，為資金尋求投資報酬率更高之標的，已是全球壽險業之共同經營趨勢。

(三)國內高房價等問題，仍有賴中央相關部會與地方政府通力合作，以健全房市。

二、鑒於長期以來，國內壽險業在協助民間去化龐大超額儲蓄、多元配置資產及提高投資報酬等扮演重要角色，儼然成為國人透過機構法人，從事財富管理全球布局之重要機構，因此針對此一議題，本行與金管會時常交換意見。

三、適逢美中貿易摩擦、COVID-19疫情未止、先進國家寬鬆貨幣政策外溢效果、台商回台投資及外資持續買進我國電子股，致大量資金流入之情況下，恐影響國內房地產價格及新台幣匯率波動，不利金融穩定；總裁爰於回函中順便提出過去雙方經常溝通壽險業對外投資有關之下列議題，送請該會研議，絕無所謂急發密函求救之情事，外界毋須過度解讀。

(一)日、韓相繼取消或上調壽險業海外投資比例限制，便利業者尋求更高投資報酬標的，放寬海外投資比重已成為趨勢。

(二)放寬外幣保單不計入國外投資限額，保戶得以新臺幣結購外匯或去化原有外匯存款，同時擴大壽險業國外投資可運用空間，有助壽險業營運並有效創造外匯需求。

四、本行一向呼籲應善用國內儲蓄，引導資金投入國內實質投資，並促進財富管理業務，有助提升國內產業及金融服務業之競爭力。

(一)近年美中貿易摩擦及全球反避稅風潮，促成台商境外資金回流。值此國際情勢，政府已積極將資金引導至實質投資，民間部門亦可善用資金對外投資，進行跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源。

(二)財富管理已成為全球金融服務業之發展重點，壽險業、退休基金及投信等機構法人，亦可積極利用國人資金進行全球布局，促進金融服務及財富管理業務發展，以滿足企業或個人財富傳承及人口老化之退休理財需求。