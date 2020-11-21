確保權益...買美元保單留意三風險

美元保單熱賣，但消費者要注意到自己的權益，以美元保單來講，大家經常講的是匯兌風險，但很難預測新台幣長期會不會升到27元，若是如此，買外幣保單就該有自我保護意識。

最近即有一家歐系外銀發布投資展望報告，考量全球經濟好轉及超寬鬆財政政策，保守看美元、看好亞幣等新興幣，其中，預測台幣可能持續逐季走升，明年第4季不排除出現27.5元的驚天價。

除了匯兌風險，還有兩件事經常發生，已是金融消費評議中心與保險局關注的外幣保單招攬糾紛。

第一個是保單的宣告利率並不等於投資報酬率，宣告利率通常會比報酬率多出0.3到0.6個百分點，但很多人還是不知道，甚至以為宣告利率就是報酬率，甚至以為是保證有此報酬。其次，保單中途解約幾乎都不保本，但業務員或理專在銷售時，不太主動強調這件事。