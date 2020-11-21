美元保單銷售額 今年拚新高

新台幣利率太低、新台幣匯率強升、美國民主黨候選人拜登勝選、競賽月再衝一波等匯聚下，去年外幣保單賣出最佳成績的兩大土洋龍頭公司昨（21）日不約而同預估，美元保單今年有機會賣逾172億美元，刷新歷史紀錄。

我國壽險業銷售的美元保單，初年保費最高為2018年的171.9億美元，約新台幣5,184億元。去年在傳統型與投資型外幣保單分別奪冠的兩家土洋公司商品部門主管都樂觀看待，今年美元保單初年保費有機會「險勝」前年，成為整體初年保費大幅衰退三成之際，最亮眼的幣別險種。

美元保單獨領風騷，哪類商品又是美元保單裡的當紅炸子雞？兩大外幣保單公司的看法也相當一致，都認為銀行保險通路會是投資型年金；壽險公司自家業務員通路則是利變型壽險。

「新台幣利率真的太低了」，這是另外一家資產規模逾7兆元的壽險公司高階主管分析，美元保單熱賣時第一個談到的因素。保單預定利率反映該幣別的市場利率，預定利率又跟保費呈反比，新台幣利率太低，意味相同保障下，美元保單比新台幣保單還要便宜。

新台幣今年以來對美元強勁升值，另外一家資產規模逾5兆元的壽險公司高階主管說，該公司銷售經驗顯示，外幣保單賣得好不好，跟新台幣匯率強不強有很大關係，每次新台幣大升，美元保單就會賣得不錯。

大型壽險公司的高階主管還提到，拜登勝選後，國際資本市場大多正面看待。如果美國經濟能穩定復甦，美元大貶情況可能趨於穩定，新台幣目前盤中在28.5元兌1美元左右的交易價位，算是買美元的好時候。