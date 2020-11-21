「台幣升值勢頭恐不易擋」 謝金河：趨勢不會只一兩年

「台幣升值的勢頭可能不易擋」，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，今年新台幣升升不息，從31.72持續升值到28.492，傳統產業的老闆開始出來告急，央行也頻頻祭出動作，不過，往下看新台幣升值的「基本面」仍然十分強勁，大家要有心理準備。

謝金河說，台幣升值的源頭來自美國聯準會的降息，美國利率降至零到0.25%，原來的利差優勢不再，美元轉為弱勢，新台幣也跟著升值，其實今年台幣還不是升值幅度最大的貨幣，人民幣、歐元都升得比台幣多，央行也向業者喊話：產業別倚賴台幣貶值。

謝金河表示，今年上半年外資賣超台股逾6000億，資金淨滙出5903億元，台幣仍然升值，外資的賣超到10月，11月以來，外資又大舉買超台股1560億元，看起來外資開始回頭加碼台股，台幣升值壓力會更大。

他說，過去10年，外資賣超台股只有2011及2018，這兩年外資賣超台股，台股都大幅下跌，今年賣超力道史上最大，台股卻創下最大的漲幅，是內資回流的力量改變了台股生態，而這個長期趨勢才剛開始。

謝金河說，1985年新台幣在十信風暴前是40.6兌1美元，從此開展5年的升值循環，一直到1990年升值至25.56兌1美元。此後台灣的資金流向中國，新台幣匯率都在30到35元之間，這兩年進入30元以內的區間，這個資金回流的升值趨勢不會只有一、兩年，大家要有心理準備。

謝金河表示，央行想抵擋台幣升值，除了靠金管會擋一下外資，或用道德勸說，手上工具並不多，因為台灣已經沒有大幅降息的空間，美元弱勢，台幣下跌空間有限。這個時候，產業要積極升級轉型，台灣要進行脫換骨的調整，要有更大的開放氣魄，拿掉框在自己身上的束縛，努力迎合人均GDP 3萬美元的國度。