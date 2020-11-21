2020金椽獎 會研基金會和財金公司共同獲獎

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
王怡心董事長(中)代表會研基金會以及林國良董事長代表財金公司，上台接受表揚。圖/王怡心提供
王怡心董事長(中)代表會研基金會以及林國良董事長代表財金公司，上台接受表揚。圖/王怡心提供

昨天下午2點半在仰德大樓Fintech Space,由證基會主辦金椽獎頒獎典禮。此活動為鼓勵證券、期貨、金融市場研究發展風氣，由金管會指導，以及證券期貨周邊單位共同舉辦「第12屆證券暨期貨金椽獎」甄選活動。王怡心董事長代表會研基金會以及林國良董事長代表財金公司，上台接受表揚。

「前瞻創新獎」由財團法人中華民國會計研究發展基金會與財金資訊股份有限公司「 Blockchain 創新應用—金融函證數位化」拿下優等獎，獲獎16萬元。這是今年的創新獎項，特別獎勵創新金融服務的設計與實踐。

會研基金會王怡心董事長表示，這個創新計畫把我國審計公報69號「函證」、可擴展商業報告語言（eXtensible Business Reporting Language，XBRL）、區塊鏈科技，實際應用到公司年度的銀行存款函證，透過科技可有最快的函證時間是一小時。亦即，簽證會計師在受查客戶簽署後的函證申請表格，透過財金公司「金融區塊鏈」技術，直接對接銀行資訊系統，可以在1小時內獲得銀行帳號的正確餘額。此科技應用範圍逐漸擴大，也應用到票券業、期貨業、審計部相關單位等，特別適合在後疫時代的科技應用，減少實體接觸，透過網路完成金融函證的服務。

期貨 區塊鏈 金管會

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