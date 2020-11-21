壽險業者：鬆綁海外投資上限 才有感

「你會因為保險公司可以投資海外額度變多了，去多買一點外幣保單嗎？」多家大型壽險公司昨（20）日聽到中央銀行想找壽險業替新台幣匯率護盤時，不約而同對鬆綁35%那招搖搖頭；但對鬆綁45%的大大點頭，認為會有爆發力。

三家大型壽險公司高階主管昨日受訪時，分別以「沒有爆發力」、「短期絕對沒有效」、「央行連信都不會寫」等評論，有關央行對於提高非投資型（俗稱傳統型）外幣保單準備金免計入國外投資上限35%的建議。

鬆綁35%無助阻升新台幣，他們分析原因有二。首先，幾家大的壽險公司，目前額度只用到25%左右，離35%還有不少空間。

其次，外幣保單是民眾直接用外幣繳保費，來源可能是外幣存款，也可能是把新台幣換成外幣，再用外幣去買，但是這波新台幣強升，民眾已買了不少外幣保單了。

至於提高保險公司可運用資金投資國外上限45%的規定，他們認為對新台幣匯率護盤會很有效，但也提到勢必有反對聲浪。