央行阻升台幣 找金管會幫忙

市場昨（20）日傳出消息，中央銀行總裁楊金龍寫信給金管會主委黃天牧，建議鬆綁保險業投資國外的兩個限制，以因應新台幣龐大升值壓力。金管會保險局長施瓊華受訪時證實此事，並表示已請壽險公會評估其中一項建議。

中央銀行的兩項建議為：一、提高非投資型（俗稱傳統型）外幣保單準備金不必計入國外投資的上限比率，目前規定為35%；二、提高保險公司可運用資金投資國外的上限比率，目前為45%。

施瓊華昨日表示，已請壽險公會評估放寬非投資型外幣保單免計入國外投資的35%規定，但考量保戶自負匯率風險需有三大配套，至於現行海外投資上限45%事涉修法，暫時不予考慮。

壽險業者表示，若上限放寬至40%到45%，有望幫央行調節疏通新台幣升值壓力。

施瓊華表示，央行確實有提建議，希望適時調高外幣保單投資額度，其實美僑、歐僑商會等業者都有提過相同建言，金管會已請壽險公會檢討研議，就外幣保單35%限額再往上提升。

施瓊華強調若要開放，許多配套措施要一併考慮，首先，要考慮業者台幣與外幣配置，其次，要兼顧保戶權益。第三就放寬額度業者的風險控管等。

她說，壽險業者想賣更多外幣保單，要能更精準處理消費者保護問題，充分強化保戶說明；再者，多賣外幣保單，風險也會提高，風控措施必須強化，這些都得一併考量處理。

為抑制新台幣匯率升值氣焰，央行連日來透過無限量買匯策略，將新台幣匯率盤中最高價壓在28.5字頭，昨日盤中最高28.506元，終場貶值0.2分，收28.82元，連二貶，總成交量14.965億美元。

「盤中無限量買美元只是治標、增加美元需求才是治本之道，這也是央行一直強調的供需原則」，匯銀主管說。

央行為何建議提高35%的免計入規範？財經官員說：「如果保戶用新台幣去買美元，就會增加美元需求。」

楊金龍的兩點建議，能帶進多少美元需求，財經官員表示目前很難估計，只能說，如果壽險公司賣出更多外幣保單或匯出更多資金到海外，都能增加美元需求、抑制新台幣匯率升值。