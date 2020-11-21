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央行：金融帳 連41季淨流出

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行公布第3季國際收支，金融帳連41季淨流出（淨資產），累計流出規模5,134.8億美元，折合新台幣約14.8兆元，為近七年的總稅收。

央行指出，第3季直接投資淨流出15億美元。其中居民對外直接投資淨流出45.4億美元，外資直接投資淨增加30.4億美元。

在證券投資方面，淨流出164.8億美元。其中居民對外證券投資淨流出86.3億美元，主要是國內投信基金及保險公司投資國外債券增加；外資證券投資淨減少78.5億美元，主要是外資減持台股。

金融帳淨流出擴大，央行官員強調「經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出。」

央行表示，國際收支（Balance of Payments）是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。其中經常帳是統計對外商品及服務等的交易。如商品及服務輸出大於輸入表示經常帳有順差；因為國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，表示該國資金淨流出。

對外淨債權增加，如由民間部門持有，即為金融帳淨資產增加；如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。

經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國、泰國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。

央行強調，「經常帳順差」與「超額儲蓄」是一體兩面；統計顯示，以去年而言，日本、韓國經常帳順差分別為1,881億和600億美元，金融帳淨流出規模分別為2,016億和595億美元，國際收支順差分別為255億和15億美元。

央行

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