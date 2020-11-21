出口旺 經常帳順差攀峰

台灣出口接單暢旺，中央銀行昨（20）日公布第3季國際收支，經常帳順差286.5億美元，創下歷年單季最高紀錄，金融帳淨資產（淨流出）191.4億美元，國際收支順差94.2億美元，同步創下逾十年新高。

「出口實在太亮麗」，央行經研處副處長蔡惠美指出，第3季經常帳順差較去年同季大幅增加150億美元，其中商品貿易順差234.7億美元，僅次於2017年第3季，創歷年單季次高，並較去年同季增加69.6億美元。

蔡惠美解釋，商品貿易大幅順差，主要受惠於疫情帶來的遠端商機、5G通訊等應用及電子新品備貨需求增加。

另外，服務收支由去年同季的逆差18.5億轉為順差16.8億美元，主要是旅行收支逆差縮小。

今年第3季，旅行收入1.4億美元，旅行支出3.9億美元，旅行收支逆差2.5億美元，較前一季的1億美元谷底回升，主要是出國旅客較前一季略增。

去年同期，旅行收支逆差22.9億美元，今年第3季縮減至2.5億美元，主要是受疫情衝擊，今年第3季出國人次較去年同期大幅縮減90.8%。

疫情爆發前，國人熱中海外旅遊，導致旅行支出居高不下、旅行收支長期以來大幅逆差。

疫情爆發後，各國實施邊境管制，旅行收支逆差大幅縮減。

另外，初次所得由去年同季的逆差4.5億轉為順差43.4億美元，主要是居民對外直接投資所得增加，且支付非居民證券投資所得及銀行利息減少所致。

蔡惠美解釋，其中有相當大部分是反映第3季為境外資金匯回高峰，統計至9月15日，境外資金匯回2,040億美元。

另外，第3季適逢股利發放旺季，受到疫情衝擊，上市櫃公司發放股利規模縮減，使支付非居民證券投資所得減少；因央行降息，導致銀行利息減少。

央行統計顯示，今年前三季，我國經常帳順差為659.1億美元，金融帳淨資產增加484.9億美元，國際收支順差205億美元。