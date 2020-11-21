元大金高層異動 攻守並重

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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元大金控昨（20）日公布新一波高層人事異動，元大金控策略長以及元大銀行副董事長、元大證金副董事長，分別調整由吳杰、張財育與莊有德出任，張財育不再兼任金控副總暨風控長，由郭軒岷轉任風控長，相關人事即日生效。元大金希望新的高階團隊調整，能作戰與風控攻守並重，因應後疫情時代的新變局。

元大金控指出，新冠肺炎疫情對全球衝擊已被視為新興風險，面對市場的不確定性，需要更縝密的風險策略，才能穩健營運持續成長，因此元大金控在今年獲利續創新高後，面對明年的新局，希望以更妥適的經營團隊分工，在新年度強力出擊，在積極拓展業務衝刺獲利的同時，也高度注重風險控管的戰略思維。

另外，郭軒岷除回任元大金風控長，並調升兼任元大人壽執行副總經理，原元大人壽總稽核張文一則調任元大金擔任副風控長，其總稽核遺缺由元大人壽副總袁曉芝接任。

元大金控與元大證金、元大銀行、元大人壽昨（20）日同步召開董事會，通過高階人事案。元大金策略長由原元大證金副董事長吳杰接任；風控長則由原金控策略長郭軒岷轉任；原風控長張財育，接任元大銀行副董事長；原元大銀副董莊有德轉任元大證金副董。

元大金指出，新任策略長吳杰除原任元大證金副董，並歷任元大金數金長、元大人壽數金督導主管，在金控數金長任內積極拉近新世代族群，推動FinTech發展，辦理多項金融科技相關活動，成功貼近年輕人的理財需求。

元大金控 疫情 金融科技

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