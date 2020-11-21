三信銀下月董監改選 寶佳可望支持公司派

三信商銀12月中即將全面改選董事，上屆改選因大股東寶佳集團副董事長林家宏支持而爆冷拿下三分之一席次的樺福遠航集團，在遠航掏空案爆發、董事長張綱維出脫多數三信商銀持股後，今年改選寶佳決定支持公司派，現任董事長廖松岳家族預料將得以主導全局，維穩經營權。

三信商銀上屆改選因為廖松岳家族力抗當年國票金併購，引起部分股東不滿，使得張綱維為首的市場派取得不少席次，本屆改選張綱維持股大多數已轉出，據悉，包括中纖集團、張綱維親近友人等，都有承接部分，但張綱維陣營已經無力爭取席次，而林家宏方面評估三信銀的經營成績與股息殖利率均不俗，因此這次改選也願意支持公司派，使得三信銀此次改選可望平順進行。

三信商銀改選擬選出15席董事，其中包括三席獨立董事，根據三信商銀公布的董事候選人名單，僅保留兩席為法人董事，尚未指派代表人，獨立董事三席則有一席為新人，為前任彰銀總經理張鴻基。