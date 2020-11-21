瑞銀2021展望 樂觀亞股
亞洲大型私人銀行瑞銀昨（20）日公布2021年最新年度展望報告，押寶三走向，疫苗明年第1季或延後廣泛推出，成為國際經濟走向最大關鍵點，最好狀況為第1季疫苗能廣泛可用下，發達國家的GDP可在2021年底恢復疫情前水準，寬鬆政策也可望在年底暫告一段落、往傾向收緊方向。
近期熱錢洶湧進亞洲市場，推升亞洲股市與貨幣，投資人感受甚深，2021年究竟能否繼續押寶亞洲？瑞銀最新的2021年度展望報告中，提到「對亞洲前景感到樂觀，尤其是亞洲（日本除外）股票和高收益債券，以及從戰術角度看好亞洲的周期性科技股和補漲板塊」。
瑞銀報告中指出，投資者若想捕捉「下個黃金機遇」，應從金融科技、綠色科技、醫療科技或5G等板塊著手，掌握機遇。
瑞銀認為，經過不尋常的一年後，預期2021年將因為疫苗而有三大可能發展。
第一，上行情景。假設高度有效的疫苗於2021年第1季在領先經濟體廣泛可用，預期社交活動將在2021年第2季完全回復正常，發達國家的GDP將在2021年底回復至疫情之前水準。
屆時，預期各國央行政策保持寬鬆，但在2021年後期逐漸傾向收緊，低水準的實際利率和美元弱勢刺激全球經濟增長，因此投資觀點聚焦在減持美元、多元化投資。
第二，持平情景。假設有效疫苗延宕至2021年第2季廣泛可用，但新冠疫情恐在上半年重燃，不過伴隨著疫苗的推出，加上短期社交距離限制措施和有限度的公眾恐慌，社交活動將趨於正常。預期發達國家的GDP將在2022年回復至疫情之前水準。
屆時，央行維持寬鬆政策，實際利率維持低位和穩定。
第三，最差情形，疫苗延遲推出，或是功效低於預期。
大眾對新冠肺炎疫情的恐慌加劇，2021年內反覆實施限制商業活動的防控措施，社交活動遲至2021年底才回復正常。發達國家的GDP將在2023年回復至疫情之前水準。
屆時，貨幣政策支持擴大，以抵消疲弱的經濟增長，但如果通膨意外上升，寬鬆規模則可能逐步減少。實際利率最初上升，但及後向下。
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