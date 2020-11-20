東元、華新換股合作 留意寶佳賣股

經濟日報 / 記者黃力盧宏奇／台北即時報導
東元、華新宣布進行策略聯盟、增資換股的方式謀求長線合作，法人分析，兩方為利基傳產股，產業互通，具合作空間，此舉不僅有利兩方後市營運，也有鞏固股權的效果，可正面看待。記者陳美玲／攝影
東元、華新宣布進行策略聯盟、增資換股的方式謀求長線合作，法人分析，兩方為利基傳產股，產業互通，具合作空間，此舉不僅有利兩方後市營運，也有鞏固股權的效果，可正面看待。記者陳美玲／攝影

東元華新宣布進行策略聯盟、增資換股的方式謀求長線合作，法人分析，兩方為利基傳產股，產業互通，具合作空間，此舉不僅有利兩方後市營運，也有鞏固股權的效果，可正面看待。

不過，法人也提醒，由先前寶佳爭取其他公司經營權的慣例來看，如果無法取得董監事席次，或達到內部評估的效益，仍有可能賣股退出，對於東元中長期股價是一大隱憂。

東元跨入重電、家電、資通訊、及餐飲服務等多面向領域，華新聚焦電線電纜、不鏽鋼、資源等事業及商貿地產等領域，今年以來股價各漲12%、16%，行情高檔不墜，為市場青睞的傳產股。

統一投顧董事長黎方國表示，在面臨中國大陸等國的資本優勢下，公司之間以策略合作方式穩固立基，以創造競爭力，近年即可發現台灣電子業積極透過此方式而保有一定的優勢，看好傳統產業也可受益於該營運策略，預期公司之間進行策略合作的方式將是產業趨勢。

東元有承攬電廠、變電所等業務，加上近年積極切入離岸風電產業，相關商機可以與華新在輸、配電等供應鏈上進行合作，而透過換股交易，東元和華新可受益於對方的經營表現，此外，也可有鞏固股權的好處。

台新投顧副總經理黃文清指出，東元、華新皆是具有經營能力的上櫃公司，各長期在電機馬達及電器電纜、不鏽鋼等領域中有所表現，為台股績優生，而兩方所經營的產業有互通關係，具有合作空間。因此，藉由股份交換，強強聯手，雙方結合彼此所長，可有效提升整體競爭力，預期東元、華新後市能有所表現。

東元 華新 傳產股

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