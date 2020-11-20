幫央行擋子彈 施瓊華證實研議放寬外幣保單上限

新台幣持續看漲，傳出央行有請壽險業者「協防」，幫忙「擋子彈」，並希望金管會協助！保險局局長施瓊華今（20）日中午接受採訪時證實央行確實有提建議，已請壽險公會去評估放寬外幣保單限額上限35%，但考量保戶自付匯率風險需有三大配套，至於現行海外投資上限45%事涉修法，暫時不予考慮，以目前傳統保單準備金估算，上限增10%約可釋出1.5兆元資金空間。

國泰金控（2882）總經理李長庚10月初也在世界投資周論壇上表示，以往壽險業匯出海外投資資金，抵消外資匯入，等於是替央行擋子彈，但現在壽險業放緩國外投資，今年台商資金匯回，就沒有了強力援兵擋子彈，新台幣升值壓力就會比往年大。截至8月底壽險海外投資餘額達新台幣18.4兆元，較2019年底只增加8,766億元，創下至少近五年來同期增加最少的一年。

央行每天苦戰熱錢，今天傳出央行總裁楊金龍近日寫信給金管會主委黃天牧，提出二大建議，一是放寬外幣傳統型保單35%的限額，二是重新檢視壽險業國外投資45%法定限額兩項作法，希望讓壽險業能夠擴大美元買盤，抑制新台幣升勢。

保險局局長施瓊華中午受訪時表示，央行確實有提建議，希望適時調高外幣保單投資額度，其實美僑、歐僑商會等業者都有提過相同建言，金管會已請壽險公會檢討研議，就外幣保單35%限額再往上提升。

壽險業海外資產有九成是美元，若壽險業多賣美元保單，直接採美元計價，壽險公司可以直接拿美元去海外投資，不用負擔高額匯兌避險成本，又不計入海外投資限額，因此成為壽險公司銷售傳統壽險的主流，只是民眾買外幣保單要先兌換成外幣，到期後若要換回新台幣，匯率風險需由保戶自負。

因此施瓊華也強調未來若要開放，許多配套措施都要一併考慮，首先，要考慮業者台幣與外幣配置，其次，是要兼顧保戶權益。第三就放寬額度業者的風險控管等。她說，壽險業者想賣更多外幣保單，應要能更精準地處理消費者保護問題，充分強化保戶說明；再者，多賣外幣保單，風險也會提高，風控措施必須強化，這些都得一併考量處理。

目前據保險局規定，壽險業賣傳統型外幣保單限額，只能佔傳統型壽險準備金的35%，這部份可用行政命令修改，無需修法，據了解公會有意將上限35%放寬至45%。但市場上目前僅安聯人壽1家有超過35%限額，多出部份使用海外投資額度，其餘大型壽險公司多未達25%。

至於海外投資上限45%部份，施瓊華表示，目前壽險業海外投資曝險額度已高，加上還需要修法，金管會對這部分比較謹慎，目前持保留態度。至於研擬期限，施瓊華回答，並沒有設定期限，如果業界有需求，公會應該會加快速度完成。