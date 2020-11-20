力抗寶佳、引進白衣騎士？東元宣布結盟華新

兩大老牌集團結盟!東元電機（1504）攜手華新麗華今（20）日共同宣布，將進行策略聯盟、增資換股。

東元電機與華新麗華今晚於證交所召開重大訊息記者會，雙方經董事會決議，將進行策略聯盟，透過股份交換深化長期夥伴關係，結合彼此所長，藉以提升雙方競爭力，為共同布局下一代智慧電網、智能製造及新能源產業應用進行策略合作。

今日重大訊息說明會上，兩大集團表示，雙方合作將本於互惠共利之基礎，整合既有客戶資源，加速事業發展，以分享彼此業務合作所產生之綜效。

雙方宣佈以增資發行新股之方式，進行換股交易，華新麗華將以205,332,690股，交換東元電機171,103,730股，換股比例約為華新麗華每1股換發東元電機約0.83股。預計換股交易完成後，華新麗華將持有東元電機約8%股權，東元電機則將持有華新麗華約6%股權。

業界認為，近期，寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重提升到26.46%，積極搶進東元，寶佳集團穩居東元第一大股東，讓東元飽受威脅。此次引進華新麗華策略聯盟，應是有意攜手華新力抗寶佳，捍衛經營權。

東元電機技術雄厚，為全球前五大馬達製造廠商，同時在綠能產業、能源管理及智慧工廠等領域也有卓越之聲譽。華新麗華長期深耕基礎材料領域，為台灣電線電纜產業領導廠商，近年積極朝向智慧電網、太陽能及風能等產業應用產品發展。基於產業趨勢及市場共性，本次合作將結合雙方優勢，以互利共贏為基礎，共同開拓產業新局。

東元電機與華新麗華結緣已久，互信基礎深厚，在業務上亦有長期合作關係，本次合作案是著眼於彼此的發展願景，可以互相提攜，因此雙方對本次的策略聯盟抱持樂觀，有信心為兩家上市公司帶來成長動能，並為所有股東創造長期利益。

東元電機創立於西元1956年，至今已跨入重電、家電、資通訊、及餐飲服務等多面向領域，事業版圖橫跨四十餘國。東元為道瓊永續指數成員，並以「節能、減排、智能、自動」為願景，致力於建構世界級品牌。

華新麗華成立於1966年，致力於電線電纜、不銹鋼、資源事業及商貿地產等領域，為大中華區電線電纜與不銹鋼產業領導廠商之一，同時也為兩岸專業地產開發商。