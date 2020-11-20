找壽險護盤新台幣匯率 專家嘆「央行連信都不會寫！」

市場今天傳出消息，中央銀行為了減緩新台幣升值壓力，央行總裁楊金龍寫信給金管會主委黃天牧，希望提高非投資型(俗稱傳統型)外幣保單不計入國外投資的限額，目前為35%；以及，保險公司可運用資金投資國外的上限，目前為45%。

多家大型壽險公司高階主管受訪時，不約而同指出，提高傳統型外幣保單責任準備金不計入國外投資的35%上限規範，對於央行想要阻升新台幣，效果很有限。

其中一家說，「鬆綁35%沒有爆發力」；另外一家說，「絕對沒有效果」；第三家也說，「讓屬於新台幣保單的部位能夠匯出，對匯率才有影響性」。

一家壽險公司高階主管昨日聽到央行把腦筋動到35%的消息，與媒體閒聊時，忍不出放聲大笑：「央行連信都不會寫！」他說，楊金龍該建議黃天牧的是，調高傳統型外幣保單的預定利率，讓傳統型外幣保單的保費下降，民眾才會有感，願意多買外幣保單，有機會發揮散戶的螞蟻雄兵力量來幫央行護盤。

提高傳統型外幣保單不計入國外投資的35%規範，為何無助央行阻升？壽險公司主管說，原因有二。

首先，幾家大的壽險公司目前額度只用到25%左右，離35%還有不少空間；其次，外幣保單是民眾直接用外幣繳交保費，來源可能是外幣存款，也可能是把新台幣換成外幣，再用外幣去買，但這波新台幣強升，民眾已經買不少外幣保單了。

壽險公司主管反問：「民眾會因為保險公司的海外投資上限提高，而去買更多的外幣保單嗎？兩者應該沒有直接且明顯的關聯吧。」

壽險公司收了外幣保費，直接就可以把外幣拿去海外投資，並不需要把新台幣換成美元，為何會對阻升新台幣有幫助呢？

至於鬆綁45%國外投資上限，多家壽險公司主管異口同聲表示，「有爆發力」、「有效」、「樂見鬆綁」。不過他們也指出，此事需要修改保險法，立法院三讀修法曠日廢時，而且難免給外界政策錯亂之感：政府先前不是一直要壽險業把錢留在國內嗎？