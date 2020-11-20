央行總裁楊金龍寫信給金管會主委黃天牧 幕後原因為何

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
金管會主委黃天牧 記者曾原信／攝影
金管會主委黃天牧 記者曾原信／攝影

中央銀行總裁楊金龍10月底寫信給金管會主委黃天牧，提出兩點建議，這兩點意見顯示，面對強大的新台幣升值壓力，央行除了被動守匯外，也主動尋求增加美元需求的出路，盡全力讓匯市供需平衡。

為抑制新台幣匯率升值氣焰，央行連日來透過無限量買匯策略，將新台幣匯率盤中最高價壓在28.5字頭，今日盤中最高28.506元，終場貶值0.2分，收28.82元，連二貶，總成交量為14.965億美元。

「盤中無限量買美元只是治標、增加美元需求才是治本之道，這也是央行一直強調的供需原則」，匯銀主管說。

因此，楊金龍10月底寫信給黃天牧，提出兩點建議，包括：放寬外幣傳統型保單35%的限額，以及重新檢視壽險業國外投資45%法定限額。

壽險公司賣的外幣保單，收取的是外幣保費，進行海外投資可謂「原幣進、原幣出」，看似並未增加美元需求，但實際上，壽險公司的外幣是由保戶支付而來，保戶如何支付美元？管道有二，一是原本就存在外幣帳戶裡的美元，二是拿新台幣去市場上買美元。

「如果保戶用新台幣去買美元，就會增加美元需求」，財經官員說。

至於楊金龍提出的兩點建議，能帶進多少美元需求，目前很難估計，只能說「如果壽險公司賣出更多外幣保單，或匯出更多資金到海外，都能增加美元需求、抑制新台幣匯率升值。

新台幣 壽險公司 台幣匯率

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