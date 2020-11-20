永豐金前董座何壽川判刑 律師提5說明：續上訴捍衛清白

就今（20）日台北地方法院針對三寶案，一審宣判何壽川先生違反證券交易法第171條特別背信罪，何壽川先生委任律師陳彥希表示，對此何壽川先生深表遺憾，將繼續上訴，以捍衛自身的清白。律師並提出五大重點說明。

第一，法院認為何壽川先生與三寶集團董事長李俊傑，有所謂期約不法分潤之協議，顯有重大誤解。

何壽川先生與李俊傑先生曾共同投資1788大樓，因此曾討論股東之間的權益分配，但從未要求超過股東出資額以外的利益，當然不是期約不正利益，更未曾違背職務安排永豐金租賃、永豐餘投控及元太科技公司進行任何不法交易來獲取個人私利。

第二，有關永豐金租賃的6000萬美金貸款，是民國98年舊客戶三寶集團延續下來的業務，何壽川先生未做任何指示。

此外，永豐金租賃辦理貸款人員均已獲判無罪，且所賺取利息，並未被認定為不法所得，可見此為合法貸款。

第三，何壽川先生知道美林公司破產而必須賤售1788大樓股權，為善盡董事的忠實義務，把該有利之投資機會介紹給永豐餘投控公司，經公司董事長邱秀瑩指示相關部門評估後，認為是有價值的投資機會，於是決定進行投資，並非幫助三寶集團李俊傑解決資金問題。

永豐餘投控公司上述投資，於2017年8月間回收本金也確實賺取高達美金389萬利益，為公司全體股東帶來高額獲利，並無任何損失，且該利益並未被認定為不法所得。

第四，元太科技公司投資美金850萬元予Giant Crystal公司，為時任董事長劉思誠先生根據永豐餘投控公司的推薦所做的決定，該投資與何壽川先生無關。元太科技所做上述投資，於2017年8月間回收本金並收取高達美金389萬利益，為公司全體股東帶來高額獲利，並無任何損失，且該利益並未被認定為不法所得。

第五，永豐金租賃於2009年至2017年間，貸款給三寶集團總計獲利達新台幣20億餘元，永豐餘投控及元太科技公司於2011年至2017年，各獲利美金389萬元，並未損及公司權益，何壽川先生並無違背公司董事之忠實義務。

何壽川先生為捍衛自身的清白及聲譽，將繼續上訴到底。