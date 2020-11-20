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網家法說：明年持續擴大跨界合作 朝O2O整合邁進

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

網路家庭（8044）今（20）日法說會，策略長兼投資長周磊表示，新跨入的金融服務與跨境業務，今年以來營收較去年接近倍增，預料明年仍將持續成長，網家也將持續投資建立生態圈；至於B2C業務明年將擴大跨界結盟的範圍，朝O2O（線上到線下）整合邁進。

網家今天參與櫃買中心的業績發表會，周磊表示，受惠新冠肺炎，上半年電商市場蓬勃，帶動網家的業績上揚，第3季因為台灣疫情控制得宜，加上振興券發放帶動實體門市業績成長，電商的成長增速放緩。整體來說，營收主要來源B2C業務前3季保持年增，C2C業務商店街第3季持續獲利。

周磊指出，網家持續開發新的業務，包括在B2C部分開新頻道家好選物，並跨界結盟與Global mall、中華電信MOD合作。隨O2O（線上到線下整合）的浪潮，網家也亟思可以把線上的流量導到實體商家，幫助實體商家的人流。因此透過對內整合資源，對外擴大合作，未來也將有更多的跨界合作。在C2C部分，露天的跨境交易國已有13國，露天及商店街的店家及會員數都持續成長。

有關目前處於投資期的金融服務與支付部分，周磊表示，Pi錢包的用戶超過100萬，以停車支付來說，已可支付台灣99.65%的停車服務。金融科技領域，針對消費者提供的貸款服務，與玉山及渣打的合作已經上線，明年將推出保險及跨境支付。

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