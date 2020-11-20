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新台幣強升央行求援 金管會研擬放寬外幣保單限額

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
新台幣示意圖 報系資料照
新台幣示意圖 報系資料照

新台幣強升，央行受不了了，今傳出央行寫信給金管會，建議金管會放寬外幣傳統保單限額35%，與放寬壽險業海外投資限額45%，希望藉由壽險買美元來壓制新台幣匯率。金管會保險局局長施瓊華表示，外幣保單限額35%部分會請壽險公會研議，但前提是要有配套措施；但針對整體壽險業海外投資放寬部分，因壽險業海外曝險已過高，傾向保留。

依照現行規定，壽險業賣外幣保單超過責任準備金35%將計入海外投資限額，而壽險業海外投資限額不得超過可運用資金45%，在2018年也新增規定，國際板加計國外投資不得逾國外投資額度的145%，等於最多不超過壽險可運用資金的65.25%。

對於央行的建議，施瓊華受訪表示，央行有建議是否有適度提高外幣保單額度，但其實平常美僑商會、歐僑商會也都有類似的建議，針對外幣保單35%部分會請公會研議，並且就相關的配套討論一起送金管會再評估。

針對配套，施瓊華表示，第一要考慮台、外幣配置，畢竟台灣還是用新台幣較多；第二是保戶權益，因外幣保單匯兌風險是消費者自負，消費者保護要更精準的處理；第三是若要放寬外幣保單額度，保險業者推外幣保單時可能有的風險也要管控，最重要還是要考慮保戶的需求。

但針對壽險業整體海外投資上限45%，施瓊華表示，目前壽險業國外投資部位相對高、曝險也高，外界也很關注，因此對這部分金管會很謹慎，目前傾向保留。主要的顧慮是國外投資額度法規涉及修法，但外幣保單放寬用行政命令就可以處理，第二是壽險業目前海外曝險比重已經過高。

壽險業 保單

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