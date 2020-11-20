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「國泰金是金城武」 謝金河：幾乎所有金融股都是

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
國泰金控。圖／國泰人壽提供
國泰金控。圖／國泰人壽提供

國泰金（2882）總經理李長庚用「大家都不知道我們是金城武」來形容股價委屈，財信傳媒董事長謝金河則是認為，這一波疫情衝擊下，全球金融股都成受災戶，「如果説國泰金是金城武、富邦金（2881）更是金城武、幾乎所有金融股都是金城武」。

謝金河最新臉書發文以「大家都是金城武！」為題，他表示，「老同學國泰金總經理李長庚說了一句又幽默又讓人充滿想像空間的話，他説：大家都不知道我們是金城武！他的意思是國泰金股價委屈，大家都不來捧場！」。

謝金河分析國泰金今年累計前3季稅後純益633.43億元，EPS4.55元；10月續賺37億元，累計前十月每股盈利4.82元，股價卻只有41.5元（11/19），今年本益比可能只有8倍，難怪李長庚為自家公司股價抱屈。

謝金河說，今年受到疫情影響，全球降息，利率降至貼近零，金融業利差收斂至最小，全球金融股都成了受災戶。今年台股持續大漲，但金融股一直乏人問津，股價都在低檔，有大半金融股呈現空頭排列，本益比都在10倍附近或以下，殖利率最低也有4.4%、5%以上的比比皆是。

他指出，最近不想追高半導體的外資逐漸回頭加碼金融股。這次受到衝擊最大的都是擁有壽險業務的金控公司，富邦金累計前3季稅後純益681億元，EPS6.37元，累計前10月賺745億元，每股賺7元，股價也只有45.25元。

謝金河強調，「如果説國泰金是金城武，富邦金更是金城武，而且，幾乎所有金融股都是金城武」；元大金（2885）累計前3季稅後純益195.75億元，EPS1.61元，今年EPS可能在2元以上，股價不到19元。

謝金河表示，今年元大金靠著證券業務，如果依EPS排名，可能排在富邦金、國泰金及中信金（2891）後面，居第四名。國內前10大市值金控，玉山金（2884）排第五，元大快超車華南金（2880），都是顯著的新變化！

國泰金 PS4 金城武

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