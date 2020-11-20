西聯匯款手續費漲了 這次最高漲幅逾五成

移工、外配小確幸沒了，國內獨家代理西聯匯款的京城銀行表示，將從2021年1月15日起，終止西聯匯款越南「送到家」服務，而且匯往印尼和菲律賓的小額匯款手續費將調高，其中匯往菲律賓手續費最高調幅逾五成 。

西聯匯款不用另外開立銀行帳戶，而且匯款速度迅速，早上匯款下午就到 ，手續費也比一般匯款便宜，因此在東南亞國家極受歡迎，尤其來台工作的外籍移工或外配新住民，幾乎都是利用西聯匯款將錢匯回家鄉。

西聯匯款曾經在國內盛行一陣子，以往至少有五家國銀提供西聯匯款服務 ，但近年來因為洗錢防制因素，國銀陸續終止西聯匯款服務，目前國銀僅剩京城銀行仍提供西聯匯款服務。

透過西聯匯款，款項匯出之後，取款方不需要前往銀行兌領，可能在住家附近的雜貨店等店家就可拿到錢，因此在金融較不發達的國家、地區廣受歡迎。

原本西聯匯款針對越南客戶提供「送到家」服務，例如移工把款項匯出之後，在越南的家人可以免出門，在家等錢送上門即可；京城銀行表示，此次是西聯匯款取消越南「送到家」服務。

同時對匯往菲律賓和印尼1,000美元以下小額匯款調高手續費，以菲律賓來說，300美元以下手續費，從原本每筆5美元，調高為7美元，調幅達40% ，1,000美元手續費則從每筆6.5美元，調高為10美元，調幅逾53%。

匯往印尼手續費以300美元以下來說，從每筆6.5美元，調高為7美元 。