安泰銀資本強度佳 看好明年將積極強化放款與財務操作

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

安泰銀行（2849）下午舉行2020年度線上法人說明會，說明2020年前三季營運成果及財務業務相關資訊。受新冠疫情影響，安泰銀前三季表現較去年同期微幅衰退，淨收益 44.1億元，稅後純益15.5億元，分別較去年同期減少7.61%及4.86%。前三季每股稅後純益 （EPS） 0.79元，股東權益報酬率 （ROE） 6.10%，資產報酬率（ROA） 0.67%，如以上半年稅前資產報酬率0.92%來看，在全體國銀排名第五。

安泰銀資本強度也屬國銀前段班，6月底資本適足率15.52%，第一類資本適足率及普通股權益比率皆為14.30%，依序分別優於全體國銀平均值的14.04%、11.98%及11.14%，其中，普通股權益比率在全體國銀排名晉升至第二名。

安泰銀財務長陳琬鈺指出，在強健的核心資本支持下，安泰銀維持以放款為主的適度資產成長，9月底放款餘額2,000億元，較2019年底略減1.8%，資金運用效能提升，存放比為76.8%，明年安泰銀會採取較積極的放款與投資等風險性資產拓增策略，以提升利差收益與淨利差，挹注獲利成長。今年前三季受降息影響，前三季淨利差（NIM）及存放利差為1.14%及1.07%，較去年同期分別減少9個基本點（1個基本點為0.01個百分點）和7個基本點。

收益方面，陳琬鈺指出，透過明確的市場定位及精進資產負債管理能力，前三季利息淨收益25.8億元，手續費淨收益12.6億元，其他淨收益5.7億元，占比分別為58%、29%及13%，與去年同期相當。其中手續費淨收益較去年同期減少4%，主因保險手收較去年同期減少所致，但因信託手收動能強勁，整體手續費淨收益僅較去年同期略減0.6億元。

安泰銀行 資本適足率

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