銀行新放款 六成流向房市

主計總處研究近一年全體銀行資金流向，發現新增放款近六成流向購置不動產，金額達1兆207億元。若只看對公民營事業的放款，新增放款也是流向不動產業最多，新增金額達3,133億元。

主計總處指出，全體銀行9月底放款餘額年增1兆7,417億元，增幅6.5%。就用途別觀察，增額主要為各部門購置不動產與周轉金，分別增1兆207億元及6,485億元。購置不動產增額占放款增額的58.6%，新增貸款大半流向不動產，購置不動產的貸款較去年同期成長8.7%。

就借戶部門別觀察，以對個人及其他放款餘額增1兆666億元最多，對民營企業放款增7,999億元居次，對政府及公營事業放款則減1,248億元。而就銀行對公民營企業行業別觀察，以不動產業增3,133億元貸款最多，增幅15.0%，比對電子零組件增加830億元多得多。

銀行業者對於央行要求嚴控不動產放款，私下認為相關要點可能打不到預售屋投機炒房，但對於有自住需求的換屋族群可能造成困擾。

銀行業者指出，低利環境使銀行資金氾濫，銀行授信偏向土建融與房貸，是因為這部分授信風險較低，利差也優於一般企金與聯貸業務。現在央行關注房市過熱，擬從房貸下手，恐怕「錯殺」非投資客，相較之下，強化貸後管理較為合理。

中華民國建商公會全聯會理事長楊玉全也認為，央行信用管制應當謹慎，須兼顧產業健全，當前房市熱與過去飆漲不可同日而語，期盼政府能夠穩健處理。

楊玉全表示，今年房市升溫非漲蛋黃區，多是在產業需求擴增且基期較低的蛋白區，買方都是首購與換屋客等自住族群，市場因大量剛性需求而推動買氣，與過去都市蛋黃區的飆漲狀況不同；且在房地合一實價課稅上路以後，過去投機風潮不易再起。業界期盼，政府若要調控房市，須妥善穩健處理，否則將恐加重自住者的購屋壓力。

此外，楊玉全指出，先前市場出現炒紅單的歪風，除了公會積極勸導業者要自制外，也贊成政府嚴格稽查的作法，目前炒紅單的狀況幾乎銷聲匿跡。目前營造成本與工資上漲嚴重，土地成本也較過去來得高，讓建築業戰戰兢兢，銀行授信本來就有管控機制，政府要銀行融資維持穩定，出發點好，但不要為了打房而打房。