台幣盤中衝28.5 尾盤翻貶

新台幣周三攻破28.8元關卡防線後，昨（19）日外資激情暫時減退，央行趁勢進場調節，昨日從盤中升值2.53角，尾盤全數吐回升值幅度，並由升轉貶，終場以貶值6分收在28.818元，新台幣僅上演了一天28.7字頭的強勢行情。

昨日台北與元太外匯經紀公司總成交金額13.96億美元，匯銀主管指出，昨日成交多來自實質需求，包含出口商拋匯，外資昨日雖仍偏向匯入，但相較本周前幾日台股萬三行情的蜂擁浪潮，較為穩定。

匯銀主管指出，由於亞幣持續走揚，昨日不只台灣央行出手，韓國、泰國央行也都關切匯市，昨日亞幣多貶值，包含韓元貶值1.06%、人民幣貶值0.65%、泰銖貶值0.33%、星幣貶值0.26%、新台幣貶值0.21%、馬幣貶值0.17%；僅日圓升值0.05%。

匯銀主管指出，即便外資匯入力道減弱，但昨日央行守盤力道並未鬆懈，新台幣昨日盤中一直維持在28.505元價位，推測央行將盤中實質交易價格守在28.505元，希望能緩解新台幣快速升值走勢。

匯銀主管指出，新台幣本周相當激情，周三以28.758元寫下九年逾四個月高價，讓國內出口企業多面臨匯損壓力，央行也面臨相當的阻升壓力。