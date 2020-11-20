矯正投機風 央行還有招

政府各部會降溫房市動作一波波，中央銀行接連找銀行座談，在昨天發布的新聞稿中，罕見出現「避免銀行授信間接助長炒房、炒地」，以及「房價不合理上漲」等用語，並拿出「企業社會責任」帽子，希望金融機構自律。

央行除了道德勸說，還主動派員了解銀行承作購屋貸款以及建築貸款情形，公開提醒金融機構對不動產授信要更加慎重。

金融業認為，這應該只是央行打炒房起手式，下一階段將看央行12月理監事會議，是否會提出實際打房政策。

金融業者表示，近年各金控都以「企業社會責任」為耕耘重點，假設被戴了間接協助炒房、炒地大帽子，對金融業是相當大的傷害。因此，央行對銀行施加「企業社會責任」壓力，這一招明顯有效果。

央行打房第二招，則是釋出訊息，近日派員實地去了解銀行對購屋貸款以及建築貸款的承作情形，以及購地貸款案件是否嚴格執行借款人動工興建時程與貸後管理等，希望能從源頭關切，暗示金融機構在不動產授信上多多自律。

央行官員透露，早在今年4月開始，央行已發函給銀行公會，提醒銀行承作授信要揭露相關資訊，讓房貸客戶了解相關權益，不要為短期衝刺買屋、日後房貸還款出現過重負擔。

市場關注，央行打房下一步，是否會參考央行副總裁陳南光日前提出的，採取總體審慎政策與工具，而穩定房市的總體審慎政策工具包括貸款成數（LTV）與負債所得比上限等。