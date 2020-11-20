金融三業今年挨罰1.7億

為強化金融市場紀律，金管會嚴管違規祭出高處分。金管會昨（19）日最新統計，今年截至昨天為止，對銀行業、產壽險、證券期貨投信三業（不含上市櫃公司）祭出罰鍰金額，累計已高達1億7,644萬元，達年度預算目標2億212萬元的87.3%，市場預估全年可能會破2億元大關。

過去六年金管會對金融三業開罰最重的是去年2億3,292萬元，其次是2017年的2億1,042萬元、第三高是2016年的2億26萬元。

市場推估今年三業罰款亦有可能超過2億元大關，亦即近五年來將有四個年度罰逾2億元，顯示金融商品愈賣愈多，但金管會對於內控內稽、風控的監理要求也與日俱增，法令紛紛提高罰金上限，近五年來罰金都有顯著增加。

金管會統計，今年來至昨日為止，銀行業罰鍰件數共七件，罰5,150萬元，還沒突破去年全年8,430萬元。六年來銀行罰金最高的個案都發生在今年，有三家銀行，均是銀行理專挪用客戶資金，都被罰1,200萬元。