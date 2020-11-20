外資買反向ETF 每檔上限30%

中央銀行發現外資透過投資國內投信的台股反向ETF來炒匯，金管會主委黃天牧昨（19）日透露，證期局兩周前已約談國內發行反向ETF的四家投信，要求將單檔基金的外資比重，降到三成以下。

金管會證期局副局長蔡麗玲補充表示，外資買反向ETF主要為了避險與套利，未來將從投信發行面管理，要求他們做到分散，「自己自律、適度管理」。

目前有些外資持有特定反向ETF高達八成以上如何處理？蔡麗玲表示，反向ETF是策略型商品，一般投資人不會持有太久，若市場有一些改變，自然就會賣掉，若要重新再買時，投信就可做控管。

蔡麗玲說，外資買反向ETF金額較大，央行擔心有炒匯的懷疑，金管會透過投信與券商了解，外資在投資反向ETF的交易策略與目的多元，但主要有二大目的，一是進行多頭部位避險，買進強勢個股時再買進反向ETF，以降低市場風險；二是做套利交易。

外資匯入後不買股票，將資金長期停泊在固定收益商品裡，坐等新台幣升值賺匯差，向來被央行視為有「炒匯」嫌疑，因此設下防炒匯規定，外資匯入之後，購買債券等新台幣固定收益商品，不得超過匯入資金的三成。

但外資購買反向ETF無額度限制，且買反向ETF需全額以新台幣交割，外資申請匯入時就能實現結匯，若新台幣匯率升值還就能賺取匯兌收益。

反向ETF是上市櫃掛牌商品，蔡麗玲表示，證期局希望未來ETF的投資人能更更加分散，有點像目前對債券ETF的規範一樣，從商品管理的角度來看，未來投信要特別關注次級市場上的申購情形，如果有過度集中的情形，投信要自律適度管理，證期局會持續觀察外資持有變化。

若外資買投信的反向ETF過度集中的時候，金管會要求投信在辦理時拒絕外資申購，從發行面做分散性的控管。