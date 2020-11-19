彰銀辦理職安影片競賽 員工揪團拍片做公益

推動職場安全，金融業出妙招。彰化銀行（2801）為增強員工職場危害預防觀念，邀請員工揪團拍片做公益，今（19）日舉辦「職安有您真FUN心」創意影片競賽暨公益活動成果發表會，並由董事長凌忠嫄代表彰銀及獲獎隊伍捐出17萬元公益金給財團法人台北市失親兒福利基金會，將愛與關懷傳遞給弱勢團體。

彰銀表示，災難發生往往就在一瞬間，而迅速反應有賴平時的練習和全員合作，為促進同仁對於職場安全之重視及正確觀念，辦理「職安有您真FUN心」創意影片競賽暨公益活動，由同仁組隊報名參賽，以「火災預防及火場應變處置」、「淹水預防」、「電梯受困自救」、「地震演練」、「搶案預防」或其他與「職場安全」等相關職場危害預防議題拍攝創意短片，期望透過同仁在影片編、導、演及拍攝的過程中，將職場安全與自救方法牢記於心，達到預防與減災的效果。

本次活動，彰銀除於競賽前辦理職場安全宣導講座，邀請國內知名防火專家蔡宗翰先生，於北、中、南三區各辦理一場「打火哥教你火場求生」之專題演講外，並與公益團體合作鼓勵同仁行動傳愛，只要同仁報名參加影片競賽活動，彰銀即為每支影片捐出公益金5,000元予「失親兒福利基金會」，累計最高為10萬元，最終獲得31支競賽隊伍共襄盛舉。

值得一提的是，此次活動彰銀除成功達標捐出10萬元公益金外，所有獲獎隊伍也展現愛心不落人後的精神，將參賽得獎獎金7萬元全數捐出，總計彰銀及獲獎隊伍捐款金額達17萬元。

彰銀表示，員工是企業最重要的資產，照護員工安全及健康，企業責無旁貸，該行自105年起陸續辦理大型活動，例如106年度「聰明吃 快樂動 健康瘦」減重活動，共減重2,030公斤；107年度「脫癮而出，為愛戒菸」活動，戒菸成功率達七成；另於台北大樓辦理「作伙呷健康」健康飲食活動，依專業營養師建議，設計健康餐盒，提供同仁高品質且均衡營養的膳食；108年度「彰顯活力 show健康」活動，增強同仁身體肌力，並養成正確運動習慣；109年度「珍愛地球 蔬食樂活」活動，強化同仁素食(蔬食)飲食觀念，養成良好飲食習慣，進而降低慢性疾病之罹患率。

彰銀全方位照護員工安全，打造幸福企業不遺餘力，於107年獲得衛生福利部國民健康署頒發「健康啟動標章」之健康職場認證，108年更進階獲得「健康促進標章」，並於同年領先同業取得英國標準協會（The British Standards Institution，BSI）「ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統」美國ANAB與臺灣TAF雙驗證。

彰銀表示，未來除信守「堅實經營、服務大眾」的精神服務客戶外，並秉持關懷與尊重同仁、客戶、供應商、承攬商等利害相關者的信念，積極落實職業安全衛生管理，持續改善職場的安全衛生，期能提供全體員工及利害相關者一個安全無虞的工作環境。