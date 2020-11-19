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台灣人壽超前部署 「銀」向未來

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣人壽總經理莊中慶(右)與金管會主委黃天牧(左)合影。台灣人壽／提供
台灣人壽總經理莊中慶(右)與金管會主委黃天牧(左)合影。台灣人壽／提供

已連續舉辦六年的「2025高齡趨勢論壇」，由《康健雜誌》邀集國內重量級產官學專家共同舉辦，針對台灣即將邁入高齡化社會，提出各項策略方針。中國信託金控子公司台灣人壽總經理莊中慶受邀出席擔任講者，以「超前部署銀向未來」為題，針對高齡生活將面臨如醫療費負擔增加，導致擠壓其他生活支出或儲蓄、活越久花越多長壽反而變成壓力等現象，提出解方。

「2025高齡趨勢論壇」是透過專家學者意見交流，從個人美好生活，到高齡社會準備及AI醫療趨勢等解析，逐步建構起台灣友善高齡社會。本屆也邀請衛服部次長薛瑞元、成大醫院院長沈孟儒、宏智生醫創辦人劉益宏等高齡權威代表擔任講者，同時也邀請到金管會主委黃天牧，以「全民富足-好享退之系統性支持」為主題，分享如何打造足以支撐高齡新生活的財務聚寶盆。

莊中慶於論壇上表示，今年7月台灣人壽發佈的「2020台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查顯示，民眾對未來退休財源充滿不確定感，已扭轉過去退休能依靠政府社會保險的印象，轉為靠自己儲蓄才是退休生活的主要收入來源；醫療費用也因長壽，增加幅度更為明顯，若在健康且活得久的情況下，準備的退休金勢必更多。

因此，須要建構退休三支柱(W.H.S)，Health(健康活躍)、Wealth(財務自由)、Society(社群關係)，才足以撐起美滿的老後生活。

Wealth(財務自由)是指，趁早建立人生「安、穩、傳」的保險規畫，創造財務永續自由。所謂「安」，是指從就業新鮮人開始建立安全防護，移轉風險；到了花費增加的三明治家庭階段，則以「穩」定增值計畫理財方式置產並累積財富；屆齡退休時，則建議規劃資產妥善「傳」承。

Health(健康活躍)是指，如均衡飲食、規律運動及定期檢視等規律生活；同時維持如投身社會公益、終身學習、再入職場或親子互動等的Society(社群關係)，增添老後幸福感。

台灣人壽也針對保險業，提出如何從商品開發、跨業投資、客戶服務、異業合作及科技運用等串聯各業，同時也因應高齡化與政府政策推動如微型保險、外溢保單及實物給付保單等，及銀髮健康生態系的合作模式與願景，充分與與會專家學者進行交流。

微型保險 台灣人壽

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