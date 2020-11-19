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聯徵「第二資料庫」明年底供新創介接 三大類先行

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

台灣金融科技團隊戰開打。科技新創業者密切關注聯徵中心資料開放介接，聯徵中心董事長郭建中透露非會員可使用非原始資料的「第二資料庫」，規畫三大類包括加值過的信用評等表、政府公開資訊及聯徵自行開發測試資料先行，預計2021年10月底前完成測試，年底前正式上線。

金管會主委黃天牧今（19）日表示，提升台灣金融科技的國際能見度，應公私合夥，即政府與民間部門一起努力推動金融科技，聯徵中心董事長郭建中表示，聯徵中心將建置第二資料庫，供新創及科技業者可查詢，進行客戶基本的身份認證，以利發展新業務。

銀行局主祕童政彰晚間表示，金管會今年六、七月跟金融科技業者面對面溝通，會議過程中，業者對於運用聯徵中心資料表達需求，過去是會員制的財團法人，資料提供有其限制性，金管會主委黃天牧期許聯徵中心，提出符合金融科技業者的需求，後來聯徵積極訂定四個策略方案。包括一是跟金融科技業建立溝通平台；二是發展多元管道查詢平台（第二資料庫）；三是推動跨業合作，四是協助建構產業錬，建立一套公會自律機制。

至於多元管道亦即第二資料庫平台設立短中期計畫，童政彰表示，聯徵初步研究希望開放的範圍有三。包括一、跟信用訊息相關資訊，聯徵自行做過加值，例如像特殊目的運用場景，如小額信貸用的信用評分J10報告，做紓困貸款時有用這樣的產品做申貸核准的機制，不是金融機構直接報給它而是加值過的產品；第二部份是已公開的公務機關資料納入介接，如戶政系統、交通裁罰監理系統等，或是國發會的My Data；三是聯徵自己開發的測試資料，細部尚在規畫中。據聯徵中心規畫，時程上明年10月前完成測試，明年底正式上線。

至於誰可以使用第二資料庫？童政彰說，會員（指銀行）直接連線即可取得原始資料，若直接開放非會員有資安上的疑慮，因此為兼顧新創與業者需求，聯徵想到用加值資料代替，因此有建置第二資料庫的發想。當未來科技業者有需要這樣的資料，透過什麼形式來加入並運用第二資料庫，持續規畫當中。未來適用對象不會是會員制，但一定是資安符合達一定標準，在客戶同意下做聯徵資料查詢。

金融科技 金管會

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