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新台幣午盤升2.52角 暫收28.506元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新台幣今（19）日午盤暫收28.506元。報系資料照
新台幣今（19）日午盤暫收28.506元。報系資料照

新台幣今（19）日午盤勁揚2.52角，暫收28.506元兌1美元，成交金額6.03億美元。

受到歐美新冠肺炎疫情升溫影響，美股昨日先漲後跌，終場道瓊收黑344點，台北股市今天開低走低，新台幣則在開盤重新「拉回」28.8元價位之後，又再度彈回28.5元附近。

外匯交易員表示，由於早盤韓元回弱，台股也拉回，央行實質守匯價位介於28.500到28.505之間，今天上午新台幣盤呈現狹幅震盪。

雖央行積極穩定匯市，然國際美元走勢平疲，出口商則有拋匯需求，加上外資熱錢大幅匯入，預期新台幣升值趨勢不變。

台幣匯率

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