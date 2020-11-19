旺旺友聯行動電話險 全新升級

面對要價不斐的手機，現代人紛紛選擇「行動電話險」來為新手機增添保障，旺旺友聯產險突破以往消費者在購買當下，若沒有立即申辦手機險，之後就無法投保的窘境，搶鮮推出新型手機險，凡新機入手七天內都可透過官網進行網路投保，且保費約為一般門市投保的七成，兩大服務將為廣大的用戶帶來更多便利。

2020年為台灣5G元年，各大手機品牌紛紛推出5G手機搶攻市場，眾所矚目的iPhone 12已於10月中發表，其中最低價的iPhone 12 mini也要2萬3,900元起；面對價格不斐的手機，許多民眾除了貼保護貼，裝殼外，也開始選擇行動電話保險來為自己的手機取得保障。旺旺友聯產險因應廣大需求，於該月順勢推出行動電話保險的網路投保服務。

有別其他同業推出的手機保險，旺旺友聯突破僅能在實體電信門市投保或是限定網路購物平台通路，對此提出「新機入手七天內都能於線上投保」、「保費是門市投保價約七折」兩大服務，相較於門市投保較有彈性，而承保範圍包含手機因意外毀損之維修及置換、因竊盜搶奪強盜所致的整機置換，及為此所產生被盜用之通信費用。

保險期間為期一年，保險費約為一般實體3C門市投保的七成，舉例來說Apple iPhone 12 (256 GB)在市面上約3,600元保費，而旺旺友聯行動電話保險僅需花費2,520元，在保期內維修加置換的理賠次數共三次，維修無自負額，置換自負額2,000元，而盜打費用賠償最高可達新台幣5,000元整，對於小資族來說，用小額保險費就能獲得高CP值的保障，也是一種生活小確幸。

只要在2021年1月3日前投保任一保險商品，旺旺友聯就會從每筆保費中存下10元捐助給公益團體做愛心。

另外，投保行動電話險、汽車險或機車險還能額外再享Apple AirPods Pro、萬元賣場即享券等多重好禮的抽獎機會，續保戶也有專屬好康。

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