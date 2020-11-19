台灣企業永續獎 新光金控勇奪「最高榮譽白金獎」

由台灣永續能源研究基金會舉辦的台灣企業永續獎，第13屆頒獎典禮於11月18日舉辦，新光金控繼去年率領子公司囊括台灣TOP50永續企業獎、企業永續報告書金獎等十項大獎後，今年更勇奪企業永續報告類最高榮譽白金獎殊榮。

旗下子公司新光銀行亦以「失智友善，新光陪伴」公益計畫榮獲卓越案例獎之社會共融獎，顯見新光金控長年實踐企業社會責任及深耕永續發展的成果，深獲外界肯定。

近年新光金控持續在永續發展的道路上精益求精，於ESG各面向不斷創造嶄新價值。除了於2018年正式簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，逐步建構氣候風險治理機制，實施金控全據點溫室氣體盤查及各項節能減碳措施，子公司新光人壽今年亦取得海內外全據點溫室氣體盤查認證，展現積極關注與回應氣候變遷危機的決心。

新光金控不斷提升全體員工福利，於今年度啟動員工持股信託，營造幸福職場，強化團隊向心力與競爭力；亦透過提案獎勵機制鼓勵員工提出ESG創新構想，攜手邁向永續。

新光金控總經理吳欣儒表示，新光多年來深耕樂齡長照，關注女性健康、服務偏鄉弱勢，近年更積極投入數位金融科技領域，由金控率領子公司開發多項創新產品與服務。

例如，新光人壽創下國內首例，將客製化保險服務搬上LINE官方帳號，並創新開發SK點數平台、推出數位服務好朋友Lumia，成功增加使用者的黏著度。

新光銀行的身分認證服務立碼驗、元富證券的小資零股理財平台等，也都備受客戶好評。未來新光亦將持續以數位的力量整合子公司人壽、銀行及證券的資源，實踐普惠金融。

在社會關懷方面，新光金控鼓勵子公司依循金控公益策略，積極投入社會參與活動，並連結聯合國永續發展目標，如長期關注台灣邁入高齡及少子化趨勢，推動全台遍地開花-社區關懷活動，也結合子公司及關係企業資源，推出專為銀髮長者打造的樂齡宅新板傑仕堡，實踐一條龍的全齡生活園區，希望為更多銀髮長者提供安心、安全的宜居環境，盡情享受樂齡生活。

而本次獲卓越案例獎社會共融獎的新光銀行，以銀髮關懷為核心，自2018年起啟動失智友善，新光陪伴計畫，為失智症長者規劃多元關懷專案。除了以失智友善宣導為主題拍攝微電影，並舉辦記憶藝術創作工作坊，邀請失智症長者及照顧者以藝術創作生命價值。

2019年進一步與台灣失智症協會合作，成為首家失智友善銀行；今年更結合VR技術舉辦多場實境體驗活動，讓參與者身歷其境體會失智者的世界，不斷擴大失智議題影響力。

對於企業永續經營績效獲得評審肯定，新光金控總經理吳欣儒深表感謝，強調未來將會是新光金控蛻變的一年。

面對後疫情時代的不確定環境，新光金控除了維持穩健經營、落實誠信治理，亦將積極優化產品及數位平台，為廣大客群提供更加友善的金融服務。

同時，新光也將運用子公司核心能力加強推動綠色金融，發揮金融業的影響力，落實低碳永續理念，亦將戮力培育新世代人才，秉持「光無所不在，心與你同在」的精神，與台灣社會共同蛻變成長，實現永續發展願景。