手機險升級上市 新機購入七天內都可線上投保

2020年為台灣5G元年，各大手機品牌紛紛推出5G手機搶攻市場，眾所矚目的iPhone 12已於10月中發表，其中最低價的iPhone 12 mini也要2萬3,900元起；面對價格不斐的手機，除了貼保護貼，裝殼外，不妨選擇「 行動電話保險」來為自己的手機取得保障。

以往消費者在購買手機當下，若沒有立即申辦手機險，之後就無法投保，旺旺友聯產險在iPhone 12新機上市，市場熱鬧滾滾之際趁勢推出「行動電話保險」網路投保服務。

有別其他手機險，旺旺友聯突破僅能在實體電信門市投保或是限定網路購物平台通路的限制，提出「新機入手7天內都能於線上投保」、「保費是門市投保價約七折」兩大服務，相較於門市投保較有彈性，而承保範圍包含手機因意外毀損之維修及置換、因竊盜搶奪強盜所致的整機置換，及為此所產生被盜用之通信費用。

保險期間為期一年，保險費約為一般實體3C門市投保的七成，舉例來說Apple iPhone 12（256 GB）在市面上保費約3,600元，旺旺友聯行動電話保險花費為2,520元，在保期內維修加置換的理賠次數共三次，維修無自負額，置換自負額2,000元，盜打費用賠償最高可達新台幣5,000元整。