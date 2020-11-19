元大金控暨元大投信雙雙得獎 獲台灣企業永續獎肯定

「2020台灣企業永續獎（TCSA）」揭曉，元大金控（2885）企業社會責任報告書，完整呈現涵蓋經濟、環境與社會三大面向績效，且積極回應利害關係人關注議題，導入ESG成為企業DNA，並以實際行動倡議，獲得「企業永續報告獎-金獎」殊榮；子公司元大投信啟動導入ESG對接投資流程再造與擴及整個公司前中後台作業，建構ESG完整生態系統（Ecosystem）與解決方案（ESG Solutions），獲得「企業卓越案例類-創新成長獎」肯定。

由台灣企業永續學院主辦的「台灣企業永續獎」，今年邁入第13屆，本屆共有192家企業參加中、英文報告書評比，182位專家學者及486位志工評審，組成龐大評審團參與評選，總召集人簡又新表示企業揭露傳統財務資訊已經不符期待，當前全球趨勢為揭露包含ESG面向的非財務資訊，國內金融保險業不論在報告書撰寫品質、參與各類永續議題倡議程度等，在國內各產業間表現最積極，堪稱產業表率，透過企業永續報告書，充分感受到元大金控對於股東、客戶、員工、供應商、社區團體等利害關係人的重視。

元大金控以「國際標竿永續企業」為願景，成立隸屬董事會層級的「永續經營委員會」，經由問卷發放辨識利害關係人對議題的關注程度，提供正確、即時、公開透明的公司訊息回應；金控及各子公司遵循主管機關並以聯合國永續發展目標（SDGs）為基礎，及早因應新興風險識別及後續計劃和行動，如成立TCFD專案、導入ISO等國際標準，降低可能因氣候變遷損失的商機或增加的營運成本；另成立防疫小組，協助員工、客戶防疫，降低傳染病風險等應變作為，向永續經營目標邁進。

子公司元大投信於2019年領先國內資產管理業發行台灣首檔ESG ETF：元大台灣ESG永續ETF（00850），創建台灣資產管理業在ESG主動、被動、股票、債券等類型產品發展的里程碑。更重要的是，元大投信出版ESG書籍，進行市場與投資人教育，同時與國內大學合作，結合多家國際指數公司共同參與ESG結合USR（University Social Responsibility）的合作，針對ESG等未來投資大趨勢進行實務與理論結合的研究，期許培養年輕世代金融人才，創造台灣投信業發展的新模式與典範。