華南銀行獲台灣企業永續獎卓越案例性別平等獎

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

華南金控（2880）旗下華南銀行於2020年第13屆台灣企業永續獎中，榮獲「企業卓越案例類-性別平等獎」殊榮，顯示華南銀行重視員工福祉與兩性平權，打造友善、平等職場環境的努力獲得肯定。

華南銀行指出，該行向來重視兩性平等工作權，於薪資待遇、福利措施、晉升機會、退休給付等方面，均提供全體員工公平合理的待遇、享有多元培訓與職涯發展的機會，從女性主管占主管總人數比例達54%，即可看出落實成果。

華南銀行對內訂有女性員工母性健康保護計畫，關懷有孕員工的身心狀況，並設置優良認證的哺集乳室，使職場媽咪可安心兼顧工作與哺育；另為響應政府鼓勵適齡結婚、生育的人口政策，華南銀行提供結婚補助3萬元及生育補助每胎10萬元，協助政府解決少子化問題並善盡企業社會責任，也讓所有員工及其下一代都能在這個大家庭的關懷下成長茁壯。

華南銀行對外也積極參與全球關注的各項人權議題討論，2019年透過贊助婦女新知協會，協助推動性別平等，並贊助「女性領導力論壇-變局中的堅定力量」、「第40屆FIDH年會暨國際人權論壇」等活動，落實關心婦女議題、爭取婦女權益、鼓勵婦女追求自覺與自我成長，以促進性別平等和諧、提升女性參與決策機會及營造友善的就業與創業環境。

華南銀行未來將持續秉持「信賴、熱誠、創新」的經營理念，關注ESG（環境永續、社會責任及公司治理）發展趨勢，力行環境保護、善盡社會責任及落實公司治理，邁向永續經營目標。

華南銀行 生育補助

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