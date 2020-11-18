台股強強滾！勞動基金350億伺機進場台股 7家投信代操

近期台股表現強強滾。勞動基金運用局今（18）日公告，勞退新、舊制基金、勞保基金、國保基金共350億元委外招標案，由安聯投信、保德信投信、野村投信、國泰投信、統一投信、富邦投信、復華投信等7家證券投資信託公司取得受託資格，每家50億元，將擇日簽約。

換言之，勞動基金及國民年金保險基金，近期將有350億元，投資標的鎖定社會責任，可伺機進場，布局台股。

勞動基金運用局表示，這次350億元委託投資範圍為上市、上櫃公司，採相對報酬型、並鎖定社會責任之標的；若非該局指定參考指標「台灣指數公司台灣上市上櫃企業社會責任中小型股報酬指數」之組成內容，未在公開資訊觀測站公告企業社會責任報告書者，則不得投資。

勞動基金運用局表示，今日獲得受託資格的7家投信業者，各獲得新制勞退基金30億元、舊制勞退基金10億元、勞保基金及國民年金保險基金各5億元，共計50億元之委託額度，委託期間為5年，將另行擇定日期辦理簽約撥款。

勞動基金運用局表示，該局辦理2020年第2次國內投資、相對報酬類型委託經營，昨日經評選後，選出7家合格投信業者受託代操。