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一口氣被抓到7大缺失 遠雄人壽挨罰280萬

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導
圖為遠雄金融中心。圖／遠雄提供
圖為遠雄金融中心。圖／遠雄提供

金管會今（18）日公告，遠雄人壽辦理保險業務，違反保險法、洗錢防制法及個資法相關規定，依法處罰鍰280萬元，予以七項糾正處分，並限期一個月改正。

金管會表示，遠雄人壽違規的事實，包括：

第一，公司辦理身心障礙者核保作業，有以被保險人為身心障礙者為由而不同意承保情事。另查有因保單簽收回條遲未收回而未辦理電訪者，以及未依所訂內部作業規範辦理電訪作業，都與規定不符。

第二，公司對於所承保案件，在保戶投保前皆無相關疾病就診紀錄，僅以保戶病程發展推論屬投保前疾病予以拒絕理賠，以及對於保戶投保前輕病未告知，未就是否影響危險評估達解除契約程度予以研議，不符規定。

第三，公司辦理投資型保單客戶風險屬性連結投資標的風險等級評估作業，未依客戶風險屬性變動瞭解變更原因及評估合理性，且商品適合度檢核作業欠妥適。

第四，公司所訂客戶洗錢及資恐風險評級模組，就客戶或其實質受益人為現任國外政府的重要政治性職務人士，未直接視為高風險客戶，不符規定。

第五，公司未將人壽保險契約的受益人，納為是否執行強化確認客戶身分措施的考量因素，不利落實加強審查及持續監控。

第六，公司未將外部網路入侵所致的個資外洩情境，納入個資外洩演練計畫，並定期演練及檢討改善。

第七，公司辦理下列保險業務，核有礙健全經營之虞，包括：

1.對於要保人住址的控管檢核作業，因系統資料庫未更新，致未能成功檢核比對其他金融機構分支機構的地址。

2.對於投資的創投公司，未評估分析該創投其實際投資部位 與投資計畫相符情形，投資後管理作業有欠妥適。

3.未建立檢核國內股權商品投資相關人員從事股權交易的利 益衝突控管機制，且未徵提該等人員同意書或研擬內部控制措施。

4.辦理客戶洗錢及資恐風險評估作業，對於客戶及交易對象 姓名及名稱檢核程序，未明訂比對與篩檢邏輯、檢核作業執行程序及檢視標準；因系統比對檢核邏輯設定欠妥適， 致未能確認客戶是否為資料庫名單並留存檢核紀錄。

5.未依「保險業作業委託他人處理應注意事項」規定向金管會申報作業委外項目、內容與範圍。

6.辦理網路資訊安全相關作業，未訂定資安情資或警訊通報處理的標準程序及作業規範、對外寄送電子郵件所建置資料外洩防護系統欠嚴謹、提供業務員使用的行動投保APP系統設計欠妥適、公司伺服器主機、資料庫維護及管理作業待改善。

7.銷售投資型保險商品給70歲以上客戶，銷售過程未涵蓋商品重要條款內容、除外責任及商品說明書重要內容相關解說。

保險 洗錢防制法

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