美廉社與LINE購物合作 首推「多通路積點」商業模式

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

三商家購（2945）旗下美廉社與LINE購物開啟合作計畫，並首度與LINE購物開創了嶄新的「多通路積點」商業模式。三商家購總經理邱光隆表示，今年是美廉社的「數位會員元年」，目前電子支付的占比近2成，線下會員數超過200萬，與LINE合作後，線上會員快速增加來到20萬，長期目標是線上會員的占比能來到2/3。

邱光隆表示，LINE購物線上有每月1200萬的不重複訪客，而美廉社會員也已超過200萬，為了讓雙邊消費者在線上線下的消費過程能享有各種福利，完整串連線上線下、社區城市，因此雙方展開合作，以「多通路積點」商業模式，凡單一消費滿100元就有兩邊品牌的雙重優惠，透過LINE購物導流的用戶，只要來美廉社消費，開啟LINE購物集點條碼，就可以獲得1%的LINE POINTS回饋，回饋無上限，若本來就是美廉社會員，則也可累積美廉社點數。

美廉社今年成立第14年，會員制度運行也已超過10年，邱光隆表示，在今年初因受新冠疫情影響，從3月開始連續推出四波的美廉社專屬振興券、口罩預購券、和跨品牌好友分享券等，都是要提供會員各種面向的服務，會員的消費型態逐漸改變，如何增加黏著度是重要課題。

從美廉社的消費軌跡看出，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願近年逐漸提高，邱光隆說，首次的跨界結合，從會員消費數據發現，每天交易量都超過千筆，這些常用於網購的消費者，對飲料、鮮乳、蛋品等生活上較即食即飲有效期的商品，依然會選擇在鄰里社區的通路消費，但來自線上的會員購買力更是強大，尤其集中在女性市場，著重在較高單價的進口歐洲零食，像是品客洋芋片，進口葡萄酒等，而日配用品上則是著重在健康安心的心樸市集鮮乳，不同於柴米油鹽外的基礎選項，整體客單價超過250元，消費含金量比起原本的會員翻倍。

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