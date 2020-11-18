行動支付、網銀好方便 KPMG：留意一鍵遭駭手法
網路釣魚詐騙頻傳，安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，現在很多網銀都可用手機登入，經常以手機進行消費、支付、下單、轉帳的使用者，一定要留意最近出現「一條龍式」的駭客手法。
謝昀澤表示，過去消費者可能覺得，線上交易損失是網銀、購物平台等廠商遭到駭客入侵的疏失，但問題也有可能出在消費者身上，譬如購物時的電腦、手機等遭到入侵，或因自身帳密的保護不慎，遭盜用而侵害自身權益。
謝昀澤表示，最新的駭客程式已經達到「主動轉帳」的境界，過去駭客入侵手機，可能是想先竊取交易資料與個資後，才進行人工詐騙的行為，但現在可以直接入侵手機、竊取帳密、截收簡訊、關閉警示、打包轉帳，「一條龍式」完成五部曲行動，連打電話詐騙的程序與成本都省了。
安侯數位智能風險顧問公司經理李冠璋提醒，使用者也要學會惡意簡訊的判斷方法，例如夾帶木馬的惡意簡訊，常是匿名發送、或久未聯繫之朋友，突然傳個「Hi」「是你？」等的訊息，還含有短網址或網域不明的連結，跟正常的網址不太一樣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言