行動支付、網銀好方便 KPMG：留意一鍵遭駭手法

網路釣魚詐騙頻傳，安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，現在很多網銀都可用手機登入，經常以手機進行消費、支付、下單、轉帳的使用者，一定要留意最近出現「一條龍式」的駭客手法。

謝昀澤表示，過去消費者可能覺得，線上交易損失是網銀、購物平台等廠商遭到駭客入侵的疏失，但問題也有可能出在消費者身上，譬如購物時的電腦、手機等遭到入侵，或因自身帳密的保護不慎，遭盜用而侵害自身權益。

謝昀澤表示，最新的駭客程式已經達到「主動轉帳」的境界，過去駭客入侵手機，可能是想先竊取交易資料與個資後，才進行人工詐騙的行為，但現在可以直接入侵手機、竊取帳密、截收簡訊、關閉警示、打包轉帳，「一條龍式」完成五部曲行動，連打電話詐騙的程序與成本都省了。

安侯數位智能風險顧問公司經理李冠璋提醒，使用者也要學會惡意簡訊的判斷方法，例如夾帶木馬的惡意簡訊，常是匿名發送、或久未聯繫之朋友，突然傳個「Hi」「是你？」等的訊息，還含有短網址或網域不明的連結，跟正常的網址不太一樣。