因應氣候變遷 開發金籌組氣候韌性金融產學大聯盟

開發金（2883）今天舉行第三季法人說明會，甫上任的總經理Stefano Paolo Bertamini（龐德明）表示，致力推動國際化、資源整合及數位創新，期能帶動成長加速並創造股東價值，為協助金融業加強氣候變遷帶來的風險，開發金控籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案2.0」，致力發揮金融影響力。

呼應金管會發布「綠色金融行動方案2.0」，期許金融機構強化氣候變遷之潛在風險管理並掌握商機，開發金控認為，氣候變遷風險管理不只是永續議題，對於金融業的投資、融資案之選案、評估、決策及管理等更具實際效益。

但是金融業普遍難以具體評估氣候變遷風險，於是聯手台灣大學、中華電信及安永會計師事務所，籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，推動橫跨產業、金融、學術界的四方合作計劃，鏈結專業與實務。

利用台大在國內最具科學基礎及公信力之氣候變遷風險管理資料庫平台，透過中華電信將平台雲端化的先進數位技術，開發金控和安永將以金融及產業的實務經驗，透過平台分享給金融同業甚至其他產業，產業界無須重複投入資源，及能更精準地與現行風險管理架構有效對接，並協助加速低碳轉型，發揮金融影響力。