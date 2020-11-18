新台幣強勢時代來臨！今收28.758元寫9年逾4個月高價

新台幣強勢時代來臨，央行擋不住！新台幣今（18）日收在28.758元，升值5.7分，寫下9年逾4個月高價，前波高點為2011年7月4日的28.752元，28.7元的新台幣時代正式到來，金融業者透露，大型企業愈發傾向使用外匯自然避險，以避開新台幣強勢帶來的匯損，但假設以結算成以新台幣計價財報，仍很難避免匯損表現出的數字壓力。

今日台北與元太外匯經紀公司總成交量14.29億美元，雖連續兩個交易日總成交量略縮，但擋不住新台幣升值力道，匯銀主管指出，台股萬三行情讓外資偏匯入，出口商拋匯等多重力道，新台幣短線看似很難再回頭，即便回貶，估計短線也只是盤整維持在28.8元上下區間，升值格局未變。

新台幣今日最高升值至28.5元、盤中最高升值3.15角，尾盤央行雖例行性調節收回大部分升值幅度，但收盤價仍難抵外資匯入力量，升值5.7分收在28.758元，寫下9年逾4個月新高價。

匯銀主管認為，亞洲貨幣走升態度並未減緩，人民幣強勢升值下，新台幣很難獨善其身，預料本周新台幣表現將是關鍵所在，假設外資再強勢匯入，收盤價很難說不會再探歷史收盤高價，但盤中現階段看得出央行先守住28.5元的關卡。