理專盜領10年案 台新銀總座親上火線回應：力求最嚴謹控制

台新銀爆發不肖理專盜領案，涉案金額高達3億元歷史最高，且因案發時間長達10年，引起社會極度關注。台新銀總經理尚瑞強今出席公開活動，首度針對理專盜領案回應，強調會加強制度管理，做到最嚴謹的控制。

台新銀爆發理專盜領案後，引發外界對於銀行內稽內控制度與理專十誡效果的質疑。尚瑞強表示，因為這起案件還在檢調偵查中，不能夠對外多說什麼，台新銀一直有在照主管機關的規範執行，會配合檢調調查。

3億元將由銀行先賠給客戶，之後再向犯案的理專求償，但因涉案金額高，台新銀可能將先認列損失，據悉台新銀還在清查真正的涉案金額。尚瑞強說，是否認列年底損失要看檢調的調查最後結果，目前正在調查與清查中，尊重檢調最後的調查結果。

針對後續的內控管理，尚瑞強強調，會加強控制的制度，全力配合主管機關跟政府的規範，力求做到最嚴謹的控制制度。